Danas sunčano i vetrovito, padavine samo još u ovom delu zemlje: Hladnije, temperatura oko 10°C

Na severu Srbije u utorak sunčano, u centralnim predelima promenljivo oblačno vreme, a na jugu i jugoistoku biće oblačno sa kišom, na planinama sa negom, uz razvedravanje do kraja dana. Duvaće umeren do pojačan, u istočnim predelima Srbije, u Pomoravlju i na planinama i veoma jak severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 1°C na severu Vojvodine do 7°C na jugu Srbije, maksimalna dnevna od 8 do 12°C, u Negotinskoj Krajini do 14°C. U