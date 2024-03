Američki zvaničnik: U izraelskom udaru ubijen zamenik vođe vojnog krila Hamasa

Savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džejk Saliven izjavio je sinoć da je u izraelskom udaru ubijen Marvan Isa, zamenik vođe vojnog krila Hamasa u Pojasu Gaze, koji je pomagao u planiranju napada na Izrael 7. oktobra prošle godine.

Izrael i Hamas još nisu to potvrdili, a Saliven nije rekao kako su obaveštajci SAD zaključili da je ubijen, a ukoliko to bude potvrđeno, Isa bi bio najviše rangirani pripadnik Hamasa ubijen u Gazi od početka rata. Izrael je ubio nekoliko lidera Hamasa tokom godina, ali su oni brzo zamenjeni i nije bilo očitog uticaja na operacije organizacije. Saliven je rekao novinarima u Vašingtonu da je "Isa ubijen u izraelskoj operaciji prošle nedelje". On je bio zamenik