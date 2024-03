Minus u Srbiji prvog dana proleća: Danas najhladniji dan ove nedelje, RHMZ se oglasio

Prema vremenskoj prognozi za sredu 20. marta, prvog dana proleća, Republički hidrometeorološki zavod objavio je da je moguć jutarnji mraz u nižim predelima Beograda.

Jutarnja temperatura u Beogradu kretaće se od 0 do 8 stepeni, maksimalna od 2 do 15 stepeni. U Vojvodini se očekuje promenljivo oblačno sa kišovitim periodima, razvedravanje se očekuje u toku dana. Minimalna temperatura od 0 do 4 stepeni, maksimalna od 10 do 12 stepeni. - Slabi jutarnji mrazevi mogu dovesti do oštećenja na procvetalim vrstama i sortama voća. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da budu u pripravnosti i da prate vremensku prognozu, a ako imaju