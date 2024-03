Sunčano, ali hladno: Evo kakvo nas vreme očekuje danas, temperature negde i u minusu

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i hladnije, uz malu i umerenu oblačnost, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde će još ujutru i prepodne biti oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab do umeren severni vetar, sredinom dana i posle podne povremeno i jak. Najniža temperatura od -1 na severu Vojvodine do 6 stepeni Celzijusa na jugu i istoku zemlje, a najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu će nakon oblačnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i hladnije ali povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Najniža temperatura od 2 do 5 stepeni, a najviša dnevna oko 11 stepeni. (Tanjug)