Danas pretežno sunčano do 16 °C

U Srbiji će ujutru biti slabog prizemnog mraza, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, ponegde uz umerenu oblačnost.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 4 °C, a najviša od 11 do 16 °C, saopštio je Republičkoi hidrometeorološki zavod. Prema prognozi za narednih sedam dana, u četvrtak ujutru očekuje se slab prizemni mraz, a tokom dana biće pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. U petak će doći do prolaznog naoblačenja koje će ponegde usloviti kratkotrajnu