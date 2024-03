Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša od 11 do 16 stepeni. U Beogradu će ujutru biti mraz, a tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od minus jedan do dva, a najviša oko 14 stepeni.