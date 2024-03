U Nišu prošle godine 520 novoobolelih žena od karcinoma dojke

U Domu zdravlja u Nišu u toku prošle godine otkriveno je 520 novih slučajeva karcinoma dojke, koji je najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji.

Karcinom dojke je jedan od vodećih uzroka prevremene smrti žena u Srbiji i na trećem je mestu kod pripadnica lepšeg pola strarosti od 45 do 64 godine. U Domu zdravlja na preventivne preglede u 2023. godini odazvale su se 5.202 žene, kojima je rađena mamografija. -Plan je da se ove godine sedmično u toj ustanovi pregleda po 100 žena, najpre one koje su rođene 1955. godine, a zatim i one koje su 1974. godište, a koje nisu bile na mamografiji poslednje dve