U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije vreme, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima sredinom dana povremeno i jak, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od minus tri, najviša do 19 stepeni, a tokom večeri uslediće postepeno naoblačenje sa severozapada. Slaba kiša tokom noći očekuje se mestimično u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji. U Novom Sadu se ujutru očekuje slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije vreme uz slab do umeren severozapadni vetar. Temperature će se kretati od nula do 18 stepeni.