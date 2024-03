Sutra u Srbiji promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska, uglavnom na severu i zapadu Srbije i u planinskim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren vetar, iz različitih smerova. Najniža temperatura biće od nule do sedam stepeni, a najviša od 16 do 19 stepeni. U Beogradu će biti takođe promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura biće od tri stepena do sedam, a najviša oko 18 stepeni. U subotu će biti pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu postepeno naoblačenje, koje će lokalno usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. U nedelju će biti