Sutra u Novom Sadu moguća kiša, u subotu sunčano i do 22 stepena

Petak će biti nešto oblačniji i moguća je kiša, ali će i dalje biti toplo.

Minimalna temperatura biće 4, a maksimalna 18 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, različitih smerova. Subota sunčana i veoma topla. Temperatura će biti od 6 do 22 stepena. U nedelju će biti promenljivo oblačno, nestabilno i hladnije sa pojačanim severozapadnim vetrom. Mogući su pljuskovi. Temperatura od 8 do 13 stepeni. U ponedeljak će biti promenljivo oblačno. Temperatura od 3 do 14 stepeni. Utorak nešto oblačniji i moguća je kiša, a biće i vetrovito.