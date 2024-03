Lynk & Co na sajmu automobila u Beogradu

U strateškom potezu širenja svog prisustva u Evropi, kompanija Lynk & Co ostvaruje značajan prodor na nova tržišta udruživanjem snaga sa partnerom SEEAG, dobro uspostavljenim liderom na automobilskim tržištima jugoistočne Evrope sa 30 godina iskustva.

Predstojeća godina označava lansiranje Lynk & Co plug-in hibrida na ukupno 12 novih tržišta, čime se učvršćuje posvećenost kompanije obezbeđivanju fleksibilne mobilnosti širom kontinenta. U 2024. godini, Lynk & Co će provesti svoju strategiju rasta širenjem na 12 novih evropskih tržišta. Za ovaj proces, Lynk & Co je dodelio SEEAG vršenje delatnosti uvoza i distributera za jugoistočnu Evropu. SEEAG je etablirana automobilska grupacija sa decenijama iskustva u uvozu,