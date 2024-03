Šteta nekoliko desetina hiljada evra! Gorela šuma dečka Jovane Jeremić

Otkriveni detalji požara šume iznad bivše fabrike Bluz, koja je u vlasništvu dečka Jovane Jeremić.

Otkriveni detalji požara šume iznad bivše fabrike Bluz, koja je u vlasništvu dečka Jovane Jeremić. U šumi iznad bivše fabrike Kluz, sadašnjeg pogona pekare AS, došlo je do požara. Vatrogasci su brzo intervenisali i srećom, povređenih nema. Inače, vlasnik pekare AS je dečko voditeljke Jovane Jeremić Dragan Stanković. Kako prenose mediji, šteta je nekoliko desetine hiljada evra. Prema prvim nezvaničnom informacijama, do požara je došlo navodno zbog plinskih boca.