Lajović izgubio u prvom kolu mastersa u Majamiju

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Majamiju, pošto je noćas izgubio od 47. igrača sveta Francuza Gaela Monfisa posle dva seta, 6:7, 4:6.

Lajović, 52. teniser sveta, izgubio je posle sat i 34 minuta. U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk koji je Monfis dobio 7:5, prenosi Beta. Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do devetog, kada je Monfis napravio brejk, tu prednost je sačuvao do kraja i posle prve meč lopte plasirao se u drugo kolo. On će igrati protiv Australijanca Džordana Tompsona, koji je kao 33. nosilac bio slobodan u prvom kolu.