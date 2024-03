Pravi prolećni dan, sutra do 22 stepena

U Srbiji će danas biti pravi prolećni promenljivi dan - smenjivaće se oblaci, sunce i kratkotrajne kiše, prenosi RTS.

Najviša dnevna temperatura biće do 19 stepeni Celzijusa. Promenljivo oblačno vreme smenjivaće se sa sunčanim intervalima tokom dana, ali je kratkotrajna kiša moguća u severnim i zapadnim delovima zemlje. U Novom Sadu će biti i sunca i oblaka, s temperaturom do 18 stepeni. U subotu se očekuje sunčano i toplo vreme, uz temperaturu do 22 stepena.