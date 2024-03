Danas promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima

NOVI SAD - U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutro biti slabog prizemnog mraza, a tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak mogući su ponegde na severu i zapadu zemlje i u planinskim predelima. Vetar slab do umeren, različitih smerova. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 16 do 19 stepeni Celzijusa. U Novom Sadu danas slab prizemni mraz. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša oko 18 stepeni Celzijusa. U Srbiji u subotu pretežno sunčano i toplo, a maksimalna