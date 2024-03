Osmaci danas i sutra polažu probni završni ispit, prva matematika

Do 5. aprila će biti sumiranje rezultata probnog završnog ispita u školi i provera tačnosti izjašnjenja učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i to na zvaničnom sajtu Moja srednja škola i neposredno u školi

Učenici osmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas i sutra polažu probni završni ispit kako bi proverili svoje znanje i upoznali se sa procedurama polaganja završnog ispita. Učenici danas od 12 do 14 časova polažu test iz matematike, dok će u subotu od 9 do 11 časova polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a izabrani predmet od 11.30 do 13.30 časova. Prema Kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za