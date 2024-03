Upravnik Ateljea 212 uhapšen zbog povezanosti s krađom ordenja

Beta pre 1 sat

Upravnik beogradskog pozorišta Atelje 212, Novica Antić uhapšen je zbog sumnje da je iz grupe koja je ukrala ordenje iz Palate Srbija u Novom Beogradu i posle saslušanja ostaje u pritvoru do 30 dana - objavili su mediji. Antić je bio državni sekretar u Ministarstvu kulture u dva mandata, počev od 2001. godine, a od septembru 2019. je upravnik Ateljea 212. Ranije je saopšteno da je zbog sumnje da su tokom godina ukrale 43.000 komada ordenja osam osoba osumnjičeno od kojih su neke pritvorene, a za dve osobe se traga. Beogradski list "Danas" je preneo da u Ateljeu 212 kažu da hapšenje Antića ne dovodi u pitanje funkcionisanje pozorišta. Atelje 212 je saopštio da se istraga u vezi s Antićem odnosi na period od pre više od 10 godina i nij povezana s njegovom funkcijom u Ateljeu 212, te da to ne dovodi u pitanje rad pozorišta. "Očekujemo da će se u narednom periodu okončati postupak istrage i da će se on vratiti na posao koji obavlja" - piše u saopštenju Ateljea 212.

(Beta, 03.26.2024)