Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

N1 Info pre 2 sata  |  Telegraf
Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

Beogradska policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je jutros bacio molotovljev koktel na Kuću cveća, saopšteno je iz Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti On se, kako je saopšteno, sumnjiči da je rano jutros bacio zapaljivu materiju na Kuću cveća. Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Policija došla zbog buke, napala ih dva mladića: Hapšenje u Lebanu zbog napada na službeno lice

Policija došla zbog buke, napala ih dva mladića: Hapšenje u Lebanu zbog napada na službeno lice

Kurir pre 23 minuta
Dvojica mladića iz Lebana napali policajce i naneli im telesne povrede

Dvojica mladića iz Lebana napali policajce i naneli im telesne povrede

Jugmedia pre 1 sat
Uhapšeni zbog napada na policiju

Uhapšeni zbog napada na policiju

Stav.life pre 53 minuta
Bačena zapaljiva tečnost ispred "Kuće cveća": Priveden osumnjičeni, određeno mu zadržavanje

Bačena zapaljiva tečnost ispred "Kuće cveća": Priveden osumnjičeni, određeno mu zadržavanje

NIN pre 1 sat
Zadržavanje do 48 sati osumnjičenom da je bacio zapaljivu materiju na Kuću cveća

Zadržavanje do 48 sati osumnjičenom da je bacio zapaljivu materiju na Kuću cveća

Sputnik pre 1 sat
Lebančani uhapšeni zbog napada na policiju

Lebančani uhapšeni zbog napada na policiju

Rešetka pre 47 minuta
Mediji: Uhapšen pošto je bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća

Mediji: Uhapšen pošto je bacio Molotovljev koktel na Kuću cveća

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

Muškarac ubijen na gulašijadi kod Topole, nasmrt pretučen

Muškarac ubijen na gulašijadi kod Topole, nasmrt pretučen

N1 Info pre 43 minuta
MUP: U vodama Martinika zaplenjeno 4,8 tona kokaina, u akciji učestvovala i Srbija

MUP: U vodama Martinika zaplenjeno 4,8 tona kokaina, u akciji učestvovala i Srbija

Beta pre 28 minuta
Ubistvo u Topoli, policija uhapsila dvojicu muškaraca

Ubistvo u Topoli, policija uhapsila dvojicu muškaraca

Glas Šumadije pre 27 minuta
Uhapšene dve osobe osumnjičene da su sinoć ubile muškarca (45) u Topoli

Uhapšene dve osobe osumnjičene da su sinoć ubile muškarca (45) u Topoli

RTV pre 12 minuta
Na gradilištu u beogradskom naselju Čukarica nastradao radnik (54)

Na gradilištu u beogradskom naselju Čukarica nastradao radnik (54)

RTV pre 33 minuta