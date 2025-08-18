Uhapšen muškarac (55) - bacio molotovljev koktel na Kuću cveća

Beogradska policija uhapsila je Gorana M. (55) pod sumnjom da je jutros bacio molotovljev koktel na Kuću cveća, saopšteno je iz Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti On se, kako je saopšteno, sumnjiči da je rano jutros bacio zapaljivu materiju na Kuću cveća. Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo će se oglasiti o daljem postupanju.