Putin odgovorio kratko i jasno: To je besmislica, sve rade zbog para

Vladimir Putin osudio je zapadne optužbe da Rusija planira da uđe u oružani sukob sa Evropom.

"Što se tiče tvrdnji da planiramo invaziju na Evropu posle Ukrajine, ovo je potpuna glupost sa ciljem da se njihovo stanovništvo zastraši da plaća više novca", rekao je on na sastanku sa vojnim pilotima u Tverskoj oblasti, kako prenosi ruska agencija TASS. Putin je takođe napomenuo da se narativ ruskog plana za napad na Evropu odvija "usred opadanja ekonomije i pogoršanja životnog standarda". "To je apsolutno jasno i svi to priznaju. Ovo nije propaganda. Ovo se