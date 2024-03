Vučić: Iz centra Beograda do Niša za 2 sata i 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Pirot – Sukovo. „Danas je veliki dan jer će ljudi moći da čuju i vide šta sve radimo u Srbiji“, naveo je on prilikom obraćanja novinarima.

Predsednik je prilikom obilaska radova rekao da bi kraj projekta trebalo da bude gotov 2027, u skladu sa radovima za EXPO. „Računam da će to biti 430 miliona evra, a za ovu deonicu Niš-Dimitrovgrad dobićemo 108 miliona evra od Evrope“, poručio je Vučić. Prema njegovim rečima, za 2 sata i 10 minuta stizaće se iz centra Beograda u centar Niša. „Nadam se da ćemo sve da završimo, voleli bismo kad bi moglo do maja 2027. ali je realno do kraja 2027. godine“, istakao je