Letnji vikend pred Novosađanima: Do 29 stepeni

Naredni dani biće veoma topli, sunčani, a zahlađenje se očekuje tek narednog utorka.

U petak će u Novom Sadu biti sunčano, a temperatura će biti od 11 do 26 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova. I subota i nedelja biće sunčane i veoma tople. U subotu će se temperatura kretati od 12 do 29, a u nedelju od 12 do 28 stepeni. I ponedeljak veoma topao, ali malo oblačniji, uz temperaturu od 13 do 27 stepeni. U utorak osetno hladnije, a moguća je i kiša. Biće od 12 do 20 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 29. mart: Biometeorološke