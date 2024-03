Moskva odgovara Šolcu: “Nemačka je i te kako uključena u sukob”

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je da se u nekim zemljama razmatraju perspektive za mir u Ukrajini. “To ne menja suštinu, a to je da je Nemačka i te kako uključena u taj sukob”, prokomentarisao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

– Deo zemalja, uključujući Ukrajinu, na nivou savetnika za bezbednost razmatraju kako bi izgledalo to što bi vodilo mirovnom procesu. Ali da budem jasan: mir je moguć u svakom trenutku – rekao je on za list „Markiše algemajne cajtung“ i ponovio da je za to potrebno da Rusija prekine sukob i povuče vojsku. Peskov je potom na brifingu za novinare rekao da Moskva prati sve nijanse, ali da to ne menja suštinu da je Nemačka značajno uključena u konflikt u Ukrajini. On