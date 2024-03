U Srbiji danas sunčano i još toplije vreme

U Srbiji danas pretežno sunčano i još toplije vreme uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno biti i jak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se da će se najniža temperatura kretati od pet do 16 stepeni Celzijusovih, a najviša od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i još toplije vreme uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža očekivana temperatura kretaće se od 12 do 16 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna oko 29 stepeni.