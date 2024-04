Oglaso se Lajčak o današnjoj rundi dijaloga: Uspeli samo da premostimo neke praznine između stavova dve strane

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak oglasio se posle denašnej neuspele runde dijaloga u Briselu.

On je na društvenoj mreži Iks napisao da planira nastavak razgovora. „Bio sam domaćin još jedne diskusije sa dva glavna pregovarača o privremenom rešenju za ljude pogođene odlukom CBK-a. Uspeli smo da premostimo neke praznine između predloga dve strane. Planiram da uskoro nastavimo naše razgovore na osnovu ideja EU za kompromis“, napisao je Lajčak. Hosted another discussion with the two Chief negotiators on a temporary solution for the people affected by the CBK