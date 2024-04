SSP: SNS saopštenjem priznala da ima veze sa napadom u Kaću, SNS: Incident bio isprovociran

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je u subotu uveče da je Srpska napredna stranka svojim saopštenjem priznala da stoji iza današnjeg napada ili da ima veze sa napadom na članove Stranke slobode i pravde Kaću.

Ona je to navela reagujući na tvrdnje naprednjaka da su članovi SSP 'provocirali meštane Kaća gnusnim lažima i sramnim materijalom' i ukazala da je SNS na taj način direktno stala iza batinaša. 'Priznali su da stoje iza tog napada ili da imaju veze s njim. Čak nisu naveli ni da traže od organa da se to istraži, da kažu da ostavljaju tu mogućnost. Ne, oni su direktno stali iza njihovih batinaša koji tuku mlade ljude. To je jedini alat koji razumeju', kazala je