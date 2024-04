Vremenska prognoza za 7. April: Temperature letnje širom zemlje, na jugu mogući pljuskovi

Objavljena je vremenska prognoza za nedelju 7. april 2024. godine.

Objavljena je vremenska prognoza za nedelju 7. april 2024. godine. Prema vremenskoj prognozi RHMZ za nedelju 7. april na jugoistoku i jugubiće nešto više oblačnosti pa je tamo moguća kiša ili pljusak. U ostalim predelima sunčani periodi, a na zapadu i severu potpuno vedro. Ostajemo pod uticajem ovog toplog vazduha. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28. U Beogradu drugog dana vikenda sunčano, u najtoplijem delu dana do 28 stepeni.