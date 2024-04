Đilas planuo u "utisku nedelje": Skinuo "bubicu" i ćutao do kraja emisije! (foto)

Politikolog Boban Stojanović i opozicioni lideri Dragan Đilas i Miloš Jovanović gostovali su sinoć u emisiji "Utisak nedelje", gde su između ostalog komentarisali planove opozicije da bojkotuje izlazak na beogradske izbore 2. juna. Stojanović je pred kraj emisije izjavio da se nada da "bojkot izbora u Beogradu i lokalnih izbora u Beogradu nije sredstvo za konzerviranje položaja opozicije u ovom trenutku“, što je izazvalo burnu reakciju predsednika SSP-a Dragana Đilasa.

Đilas je skinuo bubicu i odlučio da ne govori do kraja emisije. Na pitanje voditeljke Olje Bećković zašto je to uradio, Đilas je rekao: - Nisam glup, znam šta govori Boban Stojanović. Mislim da je sramota i ne želim da učestvujem u tome do kraja emisije i sačekaću do kraja emisije - rekao je Đilas. Na insistiranje voditeljke da objasni zbog čega ne želi da govori do kraja emisije, on je ćutao i nije vratio bubicu do kraja emisije. Studio je napustio kada je Olja