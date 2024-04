Poplavni "cunami" juri ka velikom ruskom gradu! Potpuni haos u Rusiji posle pucanja brane, sprema se masovna evakuacija (video)

Poplavni talas reke Ural stići će do ruskog grada Orenburga do sredine sledeće nedelje, saopštila je pres-služba Ministarstva za vanredne situacije. - Talas reke Ural je 8. aprila prošao grad Orsk, a do 17. aprila biće u oblasti Orenburga.

Oni su istakli da rizik od poplava postoji i u Tjumenju i Kurganskoj oblasti. Šef Ministarstva za vanredne situacije Aleksandar Kurenkov pozvao je ljude da ozbiljno shvate pretnju i da se evakuišu pre nego što voda stigne. Kako je saopštio kabinet gradonačelnika Orenburga, nivo vode u reci Ural u gradskom području porastao je 21 centimetar za šest sati i dostigao 893 centimetra. Vrednost od 930 centimetara se smatra opasnom. U naredna 24 sata predviđa se porast