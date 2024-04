NATO bombardovanje 1999: Bitka za Košare, tri tumačenja i jedna pesma

BBC Napuštena kasarna Košare sa kosovskom, albanskom i američkom zastavom Ruševine karaule Košare stoje i četvrt veka od razaranja. „Ovde je pala bomba", pokazuje mi stojeći na šutu Hisen Beriša, bivši komandant Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Košare su pusto selo na zapadu Kosova, uz samu granicu s Albanijom, na obroncima Prokletija, do kojeg stižemo posle tri sata vožnje od Prištine. Do kasarne nam treba još skoro sat hoda po uskim stazama kroz gustu borovu šumu. Nekadašnji granični objekat Vojske Jugoslavije, oko kojeg su se vodile žestoke borbe od 9. aprila do 14. juna 1999. godine tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u međuvremenu je stekao gotovo mitski status i na Kosovu i u