Afrički talas stigao u Srbiju: Visoke temperature pale meteo alarm, najtoplije biće u ovim delovima zemlje, ali spremite se za šok zaokret

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim vetrom koji će u pojedinim delovima zemlje biti jači.

Toplotna vazdušna masa stiže u Srbiju sa severa Afrike. Prema najnovijoj najavi RHMZ, do sredine aprila biće pretežno sunčano i toplo. Danas će u košavskom području duvati umeren i jak jugoistočni vetar, a u petak, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša ili plјusak. Očekuje sa da će se najniža temperatura kretati od pet stepeni Celzijusovih na jugu Srbije do 15 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 27 do 31