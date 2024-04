Bajden: Pristup Netanjahua ratu u Gazi je pogrešan

Pristup izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ratu u Gazi je “pogrešan”, saopštio je američki predsednik Džozef Bajden.

– Mislim da je ono što radi pogrešno. Ne slažem se s njegovim pristupom – rekao je Bajden u intervjuu za “Univision”, američku TV mrežu na španskom jeziku. On je apelovao na izraelske vlasti da “samo pozovu” na prekid vatre u trajanju od šest do osam nedelja, i da omoguće potpuni pristup humanitarnoj pomoći koja je namenjena stanovništvu u ratom pogođenoj Gazi. Bajden je rekao i da je u razgovorima sa liderima zemalja regiona “od Saudijaca preko Jordanaca do