Prpa o ubistvu Ćuruvije: Od bombastičnih najava do bednog ishoda i presude koja se tajila 10 meseci

Istoričarka Branka Prpa izjavila je u "Iza vesti", govoreći o istrazi ubistva Slavka Ćuruvije, da je postojao "veliki pritisak da se nešto tu uradi". "Krenulo se na veoma manipulativan način. Sve je to bio sitan vez u sitnim prevarama i manipulacijama da bismo došli do ovog ishoda, od bombastičnih najava, od velikih reči i obećanja do bednog ishoda i sudske presude koja se tajila 10 meseci", kaže Prpa.

Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je na današnji dan pre 25 godina. Prema njenom mišljenju, „nismo na početnoj tački“. „Što je najgore, mi smo na završnoj tački. Stavljena je tačka na slučaj, ono što je istraživano, istaga je počela 2001. godine, do danas je stavljeno ad akta ovom sudskom presudom, svi ti rezultati istrage su sada nevažni. Za one koje pouzdano znamo da su organizovali, oni su nevini presudom Apelacionog suda„, kaže ona za N1. Prema ovome ima odnos,