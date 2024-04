Dinu Merlinu pozlilo u centru Sarajeva, odvela ga Hitna pomoć VIDEO

Pevaču je, prema navodima očevidaca, pozlilo, te je Hitna došla kako bi mu ukazala pomoć.

Prema navodima očevidaca, koji su sve i ispratili, Hitna pomoć je došla do njegove radnje, koja se nalazi na Baščaršiji, te je pevača odvela do vozila, prenosi 24sata.hr. Očevici su izjavili da je pevač jedva hodao. "Izgledao je jako loše, jedva je hodao. Živim ovde pa ga često viđam. Svako malo dolazi do svoje radnje", rekao je jedan od očevidaca. Kako 24sata.hr neslužbeno saznaje, Dinu Merlinu je pozlilo oko 21 sat, ali je pevač van životne opasnosti. Uz pevača