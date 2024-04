FOTO Novak na originalan način odgovorio bahatoj publici: Nije mogao da ćuti

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, odlučio je da se oglasi nakon pobede nad Lorencom Musetijem u trećem kolu Monte Karla.

Srpski teniser je odlučio da se oglasi kasno uveče i da odgovori publici koja mu je u jednom trenutku spremila lavinu zvižduka. Đoković je kratko napisao uz odgovarajuću, dirigentsku fotografiju. „Ovu pobedu posvećujem orkestru“, napisao je srpski as. Aludirao je na to da je dirigovao zvižducima publike, kao što je to radio šest meseci ranije na Završnom mastersu u Torinu. Ovog petka ne pre 14.00 očekuje ga meč protiv Aleksa de Minora koji ga je savladao ranije ove