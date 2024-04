Vikend bez prepreka. Sunačno i toplo u svim predelima Srbije

Toplo i iznad većeg dela Srbije pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 16 °C, a najviša dnevna od 25 do 28 °C. NIŠ: Pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10 °C, a najviša oko 27 °C. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. U utorak, 16. aprila, postepena promena vremena. Posle pretežno vedrog jutra, u toku dana malo i umereno oblačno i vetrovito uz manji pad