U većem delu Srbije danas sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u većem delu zemlje biti toplo i pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 16, najviša od 25 do 28 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 10 do 13, najviša oko 26 stepeni Celzijusa. U Srbiji u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. U utorak, 16. aprila, postepena promena vremena, pa će, posle pretežno vedrog jutra u toku dana biti malo i umereno oblačno i