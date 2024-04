Vremenska prognoza za 14. April: Tropski dan u Srbiji, oboren temperaturni rekord

Vremenska prognoza za nedelju 14. april 2024. godine.

Vremenska prognoza za nedelju 14. april 2024. godine. Prema prognozi RHMZ-a za nedelju 14. april 2024. godine, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Naredna dva dana biće tropski topla, jer nam sa Mediterana preko Apeninskog poluostrva stiže ovaj veoma topao vazduh. Jutarnja temperautra od 6 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 . U Beogradu sunčano.