Sutra promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima

Sutra će biti malo i umereno oblačno vreme s dužim sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije uz više oblačnosti pre podne i sredinom dana ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša, a na visokim planinama kratkotrajno i slab sneg.

Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutarnja temperatura biće od 1 do 7 °C, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. U Beogradu će, nakon oblačnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 2 do 5, a najviša dnevna oko 15 stepeni, prenosi Tanjug. Prema prognozi RHMZ za narednih sedam dana, u