Bajatović: Od prvog maja gas za privredu biće jeftiniji 15 odsto

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao je za RTS da su se stvorili uslovi da gas pojeftini za industrijske potrebe, ili za one koje su na slobodnom tržištu. Pojeftinjenje će, kako je rekao, od maja biti 15 odsto, dodajući da će se to osetiti na junskoj fakturi. Do kraja godine obećava i priključenje oko 70.000 domaćinstava na gas.

Dušan Bajatović je u razgovoru za RTS rekao da su bile velike rasprave unutar Vlade Republike Srbije, u Ministarstvu energetike i pre svega u Ministarstvu finansija. "Dosta dugo smo vodili tu socijalnu politiku, svi znate da je to koštalo više od milijardu dolara, time smo zaštitili kupce, privredu, radna mesta i sve ostalo. I sad smo doneli odluku da od 1. maja više nema subvencionisanja gasa od Vlade Republike Srbije ili kreditnih zaduženja 'Srbijagasa', biće