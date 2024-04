Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio da je ono što je napisano u Briselskom sporazumu pre 11 godina, ostalo mrtvo slovo na papiru.

On je, povodom 11. godišnjice od potpisivanja ovog sporazuma, za RTS rekao da je to tako odlukom onih koji su trebali Srbima da garantuju da će se kroz Zajednicu srpskih opština stvoriti krovna institucija za zaštitu pojedinačnih i kolektivnih prava srpskog naroda. Odgovarajući na pitanje gde su Srbi 11 godina kasnije, Simić je rekao da je teško dati odgovor na to pitanje, ali da je većina i dalje na Kosovu i Metohiji, iako je jedan deo ljudi otišao, pre svega pod