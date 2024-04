Dačić: Sednica SB prilika da Vučić ukaže na probleme Srba na Kosovu

Beta pre 3 sata

Sednica Saveta bezbednosti UN, koja je zakazana za ponedeljak popodne u Njujorku, je još jedna prilika da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukaže na sve probleme sa kojima se Srbi suočavaju na Kosovu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je za televiziju Pink rekao da je sednica posvećena šestomesečnom izveštaju o situaciji na Kosovu, ali da se ti izveštaju uvek spremaju šablonski i da nisu dovoljni da prikažu na prvi način "sve nedaće sa kojima se srpski narod suočava". Prema njegovim rečima, sednica Saveta bezbednosti UN je redovna, ali zapadne zemlje pokušavaju i "uspevaju u tome da smanje broj tih sednica". "Bilo je ranije održavanje četiri puta, znači bilo je na svaka tri meseca. Pa se smanjilo na tri, pa sada na dva. I to smo teškom mukom zadržali da uopšte bude dva puta. I sad imate nelogičnu situaciju, to je da se o BiH raspravlja dva puta godišnje, a smeta što se dva puta godišnje raspravlja o Kosovu i Metohiji", rekao je Dačić. Na pitanje da li očekuje da će neko na sednici reagovati na referendum koji se održao na severu Kosova i na bojkot glasanja Srba, Dačić je rekao da to pitanje formalno ne ulazi u izveštaj, ali da će to sigurno biti tema. Savet bezbednosti UN raspravljaće danas o novom, šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara UN Antonija Gutereša (Guterres) o radu Misije UN na Kosovu (UNMIK), a i Srbiju i Kosovo na sednici će predstavljati predsednici - Aleksandar Vučić i Vjosa Osmani-Sadriu.

(Beta, 04.22.2024)