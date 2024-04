Danas promenljivo vreme, smena oblačnih i sunčanih intervala

U Srbiji će danas ujutro biti delimično vedro, u toku dana u većem delu zemlje će biti promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih intervala i suvo, a samo se ponegde u Vojvodini, uz više oblačnosti, pre podne i sredinom dana očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče se očekuje razvedravanje, a u drugoj polovini noći na jugu i jugoistoku Srbije novo naoblačenje, pred jutro ponegde s kišom. Duvaće uglavnom slab promenljiv vetar, na severu i istoku Srbije i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od dva do sedam stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu će jutro biti pretežno vedro, u toku dana promenljivo uz smenu oblačnih i sunčanih intervala a uveče razvedravanje. Duvaće slab do umeren