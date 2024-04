Đilas: Danas ćemo podneti ustavni zakon kojim je predviđeno pomeranje izbora

Lider SSP Dragan Đilas najavio je u Iza vesti da će danas podneti ustavni zakon kojim je predviđeno pomeranje izbora za jesen

Đilas je dodao da će ustavni zakon podneti zajedno sa kolegama iz stranke SRCE i koalicije NADA. „To je pisao pravni tim Srbije protiv nasilja, na čelu sa profesorom Tanasijem Marinkovićem, iza koga je stala cela koalicija. Poslali smo to Ani Brnabić, mi i dalje stojimo iza toga da je to jedini način kako možemo do fer i poštenih izbora u Srbiji“, naveo je on i istakao da je njihovo da „predlože ono što je rešenje“. Kako je rekao, pitanje o događajima u opoziciji