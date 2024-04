Dragan Đilas: Kako ćemo pogledati ljudima iz Proglasa u oči posle ovoga

Stranka slobode i pravde će danas podneti ustavni zakon kojim se predlaže pomeranje izbora na jesen.

Iza tog zakona je prošle nedelje stala cela koalicija i to je jedini način na koji možemo doći do iole fer i poštenih izbora, rekao je Dragan Đilas, lider SSP, gostujući na televiziji N1. Prema njegovim rečima, predlog će podneti SSP, Srbija centar i NADA, i da on ne zna kako će se prema tome odnositi kolege iz koalicije koja je donedavno postojala. Upitan da li koalcija „Srbija protiv nasilja“ postoji, rekao je da je koalicija nastala zbog izbora i da je nastavila