Vučić u Njujorku pozvao članice UN da glasaju protiv rezolucije o Srebrenici

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da će usvajanje rezolucije o Srebrenici produbiti jaz i dovesti do novih tenzija na Zapadnom Balkanu, te pozvao članice Ujedinjenih nacija da glasaju protiv.

"Ne samo da ova rezolucija neće dovesti do mira i neće izlečiti rane iz prošlosti, ona će produbiti jaz između nacija i dovesti do novih tenzija na Zapadnom Balkanu. Zbog toga mi tražimo da se ova rezolucija povuče, a ako ne bude tako pozivamo da članice glasaju protiv", rekao je on na prijemu koji priređuje Stalna misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama za stalne predstavnike država članica UN.

Dodao je da je proces o nacrtu rezolucije trajao šest meseci u tajnosti, da niko u Srbiji o tome nije informisan te da je Beograd otvoren za dijalog.

Vučić je istakao da je "suprotno svim očekivanjima podnošenje ove rezolucije načinjeno bez obzira na protivljenje legitimno izabranih predstavnika jedne nacije - Srba, i uz potpuno ignorisanje institucija u BiH i njenog zakona i ustava".

On je rekao da mora biti konsultacija kada je reč o odlukama koje mogu da promene regionalnu stabilnost.

"Nadam se da ćemo moći da prevaziđemo sve ove poteškoće i da se fokusiramo na ekonomski razvoj i da vidimo kako možemo ojačati regionalnu stabilnost, saradnju, ekonomske veze", rekao srpski predsednik.

Srbija, dodao je, dosledno osuđuje "strašne zločine u Srebrenici".

"Dva predsednika Republike Srbije su lično osudila ovo - Boris Tadić i ja. Ja sam posetio Srebrenicu i odao počast žrtvama, 2010. u Skupštini Srbije usvojena je deklaracija koja je osudila zločin u Srebrenici", naveo je.

Još je istakao da nacrt rezolucije ima "uski obim", te da je usmeren ka odgovornosti samo jedne strane.

Vučić je u obraćanju rekao da će Beograd nastaviti pregovore sa Prištinom i da se nada da će EU, koja je posrednik, uskoro uraditi svoj deo posla kako bi nametnula nešto što su garantovali Srbiji pre 11 godina Briselskim sporazumom.

Kako je ranije najavljeno, Vučić će imati i niz konsultacija i sastanaka sa predstavnicima zemalja članica Ujedinjenih nacija, kako bi objasnio poziciju Srbije u vezi sa najavljenom rezolucijom o genocidu u Srebrenici.

Najavio je susrete sa više od 120 stalnih predstavnika različitih zemalja u UN i saopštio da je u Misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku formiran štab koji se bavi pitanjima u vezi sa pokušajem usvajanja rezolucije.

(Beta, 04.23.2024)