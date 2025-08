Macut: Prvo da izađemo iz krize, pa da se od naredne godine planiraju izbori

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je da "kao društvo u ovom trenutku nismo zreli za vanredne parlamentarne izbore, jer su strasti podignute i nemamo protivtežu u standardnim partijama". "Mora se najpre definisati politička scena, sa stranačkim organizovanjem, koje će imati svoje standardne elemente, ideje, programe.

Bojim se da ne postoji politička odgovornost i razumevanje kako da se to izvede kod onih koji to proklamuju, odnosno insistiraju na studentskoj listi", rekao je Macut u intervjuu za današnje Večernje novosti. Na pitanje da li je moguće da izbori budu održani do kraja godine, Macut je odgovorio kako "nije siguran da bi tako brzi izbori doveli do pozitivog efekta, jer smo i dalje u stanju održavane tenzije". On je naveo da je "obrazovanje jedan od stubova socijalnog