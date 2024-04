Mojsilović: Do kraja meseca dostavićemo Vučiću predlog za način služenja obaveznog vojnog roka

Načelnik Generalštaba (GŠ) Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je da će vojska do kraja meseca dostaviti vrhovnom komandantu i predsedniku države Aleksandru Vučiću procenu i predlog za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka, s predlogom modela obaveznog služenja vojnog roka i dinamičkih planova za stvaranje uslova za aktiviranje obaveze. „GŠ VS razradio je više mogućih modela služenja vojnog roka, s jasno definisanim pozitivnim i negativnim