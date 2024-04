Lutovac: Načelno je postignut dogovor o promeni prebivališta

Načelno je postignut dogovor da građani koji su u poslednjih osam do 12 meseci promenili prebivalište, ne mogu da glasaju na novoj adresi, rekao je predsednik Demokratske stranke nakon skupštinskog kolegijuma

Postignut je načelni politički dogovor o zahtevu da građani koji su promenili prebivalište u prethodnih osam do 12 meseci ne mogu da glasaju na novoj adresi, rekao je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac posle skupštinskog kolegijuma o izborima. Lutovac je rekao da je to pokušaj da se dođe do poverenja u pregovarački proces, a zatim i u birački spisak i sam izborni proces. To je potvrdila i poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić. Ona je rekla je da su