Jak grad U okolini Beograda: Sve tutnji, zabeleo se krov! Još nije gotovo, pojava superćelija moguća do 18 sati (video)

Nevreme je danas, nešto posle 14 sati pogodilo Beograd, a u pojedinim delovima padao je i grad.

Na društvenoj mreži Instagram, na profilu "hailz_srbija" objavljen je snimak grada iz okoline Beograda. Zbog jakog grada zabeleo se krov na kući, a nevreme je trajalo nekoliko minuta. View this post on Instagram A post shared by 𝗛 𝗔 𝗜 𝗟 𝗭 | SRB |® (@hailz_srbija) U centra grada bio je pljusak praćen grmljavinom. Podsetimo, ranije danas Hailz Srbija, meteorološki sistem, objavio je grafički prikaz delova Srbije gde je najizvesniji razvoj oluje tokom popodneva.