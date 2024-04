U ovim delovima Srbije danas moguća pojava superćelija! Oluje se očekuju već od 13 sati, u Beogradu pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, mestimično sa kišom, a tokom drugog dela dana moguće je i nevreme u nekim delovima Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i planinskim predelima i jak, zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u postepenom skretanju na severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od šest do 10, a najviša od 14 na severozapadu do 21 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu u toku dana promenljivo oblačno, a od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od sedam do devet, a najviša oko 17 stepeni. Zbog